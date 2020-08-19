В центре Киева устанавливают общественные туалеты: как выглядят уборные (фото)

В КГГА считают, что конструкции не диссонируют с архитектурой

В центре Киева устанавливают шесть новых автоматизированных общественных туалетов. Уборные появятся на Европейской площади, на улицах Крещатик, 1, 17 и 27 Прорезной, 3 и Владимирском проезде, 15.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Очень важно, чтобы конструкции не диссонировали с архитектурой в исторических местах Киева. Поэтому дизайн – максимально лаконичен. В прошлом году в центре – установили еще четыре таких туалета", – говорится в сообщении.

Замглавы КГГА добавил, что туалеты будут платными – по 5 гривен.

По данным Пантелеева, за пять лет в столице построили и отремонтировали 44 общественных уборных, где основная часть – в местах отдыха и туристических маршрутах.

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Ранее сообщалось, что в Киеве установят пять общественных туалетов модульного типа на сумму 9,295 миллиона гривен.

Напомним, уборная Киевской городской государственной администрации стала призером ежегодного Всеукраинского конкурса "Лучшая туалетная комната "BEST WC" в категориях: "Инклюзивный туалет" и "Государственные учреждения и общественные приемные".

Тем временем в мэрии Одессы нашли пакет с деньгами в туалете:

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