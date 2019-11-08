Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

В центре Киева залатали огромный провал и пустили транспорт

8 ноября, 19:39

Александр Марущак

Несмотря на открытие движения, многие водители боятся ехать по новому асфальту

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Поврежденный участок проезжей части по улице Саксаганского в центре Киева, где произошел прорыв на теплосети и образовался огромный провал, заасфальтировали и пустили транспорт. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

По его словам, несмотря на открытие движения вечером в пятницу, многие водители боятся ехать по новому асфальту.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм произошло в районе пересечения улиц Шота Руставели и Саксаганского вечером 5 ноября. На месте образовалась огромная яма, а улицу залило кипятком.

В тренде
Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседям
Фото: архив

В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес столичных коммунальных служб, так как недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт. В мэрии обвинение отвергли, заявив, что работы проводились, но на другом участке.

Читайте также – Прорыв трубы в центре Киева: столицу Украины сравнили с Исландией

За минувшую ночь коммунальщики заменили все коммуникации на месте прорыва теплотрассы, они работали всю ночь, несмотря на мелкий дождь.

Подробнее о масштабном коммунальном ЧП и его последствиях смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

транспорт Киев коммуналка дорожное движение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Около 40 многоэтажек Киева могут остаться без тепла: известна причина
Около 40 многоэтажек Киева могут остаться без тепла: известна причинаКоммуналка
Масштабный прорыв трубы в Киеве: водитель едва не обварился в кипятке, фото, видео
Масштабный прорыв трубы в Киеве: водитель едва не обварился в кипятке, фото, видеоПроисшествия
Отопительный сезон в Киеве: когда во всех домах станет тепло
Отопительный сезон в Киеве: когда во всех домах станет теплоКоммуналка
В Киеве произошел новый прорыв на теплотрассе: видео
В Киеве произошел новый прорыв на теплотрассе: видеоПроисшествия
Масштабный прорыв на теплотрассе в центре Киева: ремонт затянется до пятницы (фото)
Масштабный прорыв на теплотрассе в центре Киева: ремонт затянется до пятницы (фото)Происшествия
Коммунальный коллапс в центре Киева: стало известно, когда ликвидируют прорыв на теплотрассе
Коммунальный коллапс в центре Киева: стало известно, когда ликвидируют прорыв на теплотрассеПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...