В центре Киева залатали огромный провал и пустили транспорт

Несмотря на открытие движения, многие водители боятся ехать по новому асфальту

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Поврежденный участок проезжей части по улице Саксаганского в центре Киева, где произошел прорыв на теплосети и образовался огромный провал, заасфальтировали и пустили транспорт. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

По его словам, несмотря на открытие движения вечером в пятницу, многие водители боятся ехать по новому асфальту.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня Реклама

Новости "Сегодня" писали, что повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм произошло в районе пересечения улиц Шота Руставели и Саксаганского вечером 5 ноября. На месте образовалась огромная яма, а улицу залило кипятком.

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В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес столичных коммунальных служб, так как недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт. В мэрии обвинение отвергли, заявив, что работы проводились, но на другом участке.

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За минувшую ночь коммунальщики заменили все коммуникации на месте прорыва теплотрассы, они работали всю ночь, несмотря на мелкий дождь.

Подробнее о масштабном коммунальном ЧП и его последствиях смотрите в сюжете:

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