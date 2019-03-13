В доме часто ломается лифт: как решить проблему в Киеве

На Лукьяновке четыре года назад установленный лифт постоянно работает с перебоями

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В доме часто ломается лифт: как решить проблему в Киеве Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/34c/6b2/5c434c6b2663b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/34c/6b2/5c434c6b2663b.jpg 2019-03-13T09:42:00+02:00 Коммуналка На Лукьяновке четыре года назад установленный лифт постоянно работает с перебоями

Лифты в некоторых столичных домах либо не работают вовсе, либо работают с перебоями. С такой проблемой столкнулись и жители девятиэтажки по улице Коперника, 10 на Лукьяновке. В частности, жильцы дома отмечают, что четыре года назад в высотке был установлен новый лифт, но он постоянно ломается.

В Шевченковской районной государственной администрации уточнили, что в данном доме в 2015 году был установлен лифт украинского производства, но с браком, который позднее исправили. При этом через три года произошла серьезная поломка.

"В 2015 году в доме №10 на улице Коперника был установлен новый лифт украинского производства. Он числится на балансе КП "Управляющая компания по обслуживанию жилфонда Шевченковского района". Там говорят, что на лифт идет большая нагрузка, ведь в доме 160 квартир, а подъемник — один. К тому же в нем был заводской брак — некачественный механизм отводки лифта, мы его заменили. Нами написано несколько замечаний производителю. А в 2018 году произошла серьезная поломка — из-за грозы вышла из строя станция управления лифта. Когда он не работал, мы сделали перерасчет жителям за неоказанные услуги, и вскоре наладили его работу. В случае остановки или неисправности лифта жители могут звонить в центральную диспетчерскую службу Шевченковского района по телефону: 044-277-26-06", - разъснил глава Шевченковской РГА Олег Гаряга.

Ранее мы писали, что на Троещине жители высотки на проспекте Маяковского жили без лифтов несколько месяцев.

При этом не только нерабочие лифты стали головной болью киевлян. Немало хлопот в столичных высотках и с мусоропроводами.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.