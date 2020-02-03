В энергоофисах YASNO клиенты узнают, как меньше платить за электроэнергию

Решить вопрос поставки электроэнергии в свою квартиру теперь можно быстро, удобно и без очередей

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO открыл в столице еще три обновленных энергоофиса. Здесь в комфортной обстановке, без очередей клиенты могут ознакомиться с тарифами и оформить документы, передать показания счетчика и проверить расчеты за потребленную электроэнергию, получить консультацию и узнать об энергоэффективных решениях для своего дома.

"Мы продолжаем работать над обновлением наших энергоофисов, и на сегодняшний день в столице их работает уже шесть в новом формате. Мы стараемся создать сервис европейского уровня", – говорит Виктор Мельников, директор YASNO в Киеве.

Кроме информации по своему личному счету в энергоофисе потребители могут узнать о том, как сэкономить на электричестве. Например, здесь можно посмотреть и приобрести набор Розумний Watt, включающий энергосберегающие товары – двухзонные счетчики, лед-лампы, программируемые розетки. Такой набор позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную ночью. Экономия на коммуналке будет ощутима уже с первого месяца использования.

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Повышая уровень сервиса, компания обновит и превратит в энергоофисы все 8 столичных центров обслуживания клиентов в первом полугодии 2020 года. В целом к середине года в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях появятся 65 современных энергоофисов.

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Напомним, что заплатить за электроэнергию, передать показания или сверить расчеты клиенты YASNO могут также не выходя из дому – через интернет в Личном кабинете или через мобильное приложение YASNO. Это не только быстро и удобно, но и позволяет сэкономить – платеж проводится без комиссии. Десятки тысяч киевлян уже оценили этот сервис.

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