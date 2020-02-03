Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

В энергоофисах YASNO клиенты узнают, как меньше платить за электроэнергию

3 февраля, 14:48

Актуально

Решить вопрос поставки электроэнергии в свою квартиру теперь можно быстро, удобно и без очередей

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO открыл в столице еще три обновленных энергоофиса. Здесь в комфортной обстановке, без очередей клиенты могут ознакомиться с тарифами и оформить документы, передать показания счетчика и проверить расчеты за потребленную электроэнергию, получить консультацию и узнать об энергоэффективных решениях для своего дома.

"Мы продолжаем работать над обновлением наших энергоофисов, и на сегодняшний день в столице их работает уже шесть в новом формате. Мы стараемся создать сервис европейского уровня", – говорит Виктор Мельников, директор YASNO в Киеве.

Кроме информации по своему личному счету в энергоофисе потребители могут узнать о том, как сэкономить на электричестве. Например, здесь можно посмотреть и приобрести набор Розумний Watt, включающий энергосберегающие товары – двухзонные счетчики, лед-лампы, программируемые розетки. Такой набор позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную ночью. Экономия на коммуналке будет ощутима уже с первого месяца использования.

Реклама

Повышая уровень сервиса, компания обновит и превратит в энергоофисы все 8 столичных центров обслуживания клиентов в первом полугодии 2020 года. В целом к середине года в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях появятся 65 современных энергоофисов.

В тренде
Только 7% киевских долгостроев смогут реанимировать в 2020 году – эксперт

Читайте также: За родителей и бабушку: как оплатить электроэнергию по нескольким лицевым счетам?

Напомним, что заплатить за электроэнергию, передать показания или сверить расчеты клиенты YASNO могут также не выходя из дому – через интернет в Личном кабинете или через мобильное приложение YASNO. Это не только быстро и удобно, но и позволяет сэкономить – платеж проводится без комиссии. Десятки тысяч киевлян уже оценили этот сервис.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

электричество коммунальные платежи YASNO энергоофис

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За родителей и бабушку: как оплатить электроэнергию по нескольким лицевым счетам?
За родителей и бабушку: как оплатить электроэнергию по нескольким лицевым счетам?Коммуналка
Жители Киева боятся, что оползень уничтожит целую улицу
Жители Киева боятся, что оползень уничтожит целую улицуПроисшествия
Потопы на столичных Выдубичах: спасатели выезжают по два-три раза в неделю
Потопы на столичных Выдубичах: спасатели выезжают по два-три раза в неделюКоммуналка
В Киеве вандалы изуродовали клумбу возле метро
В Киеве вандалы изуродовали клумбу возле метро "Левобережная"Коммуналка
Шулявский путепровод обрастает новыми светофорами: зачем они нужны
Шулявский путепровод обрастает новыми светофорами: зачем они нужныКоммуналка
На Владимирской горке рубят деревья: коммунальщики рассказали, что происходит (фото)
На Владимирской горке рубят деревья: коммунальщики рассказали, что происходит (фото)Коммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...