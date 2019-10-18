В КГГА показали фото, как сносят надстройку на Майдане и рассказали, где еще будет демонтаж

По словам советника главы КГГА Максима Бахматова, вскоре проверка дойдет на незаконного дома в Музейном переулке, "дома-монстра" на Валах

Фото: Максим Бахматов/Facebook

Советник главы Киевской городской государственной администрации Максим Бахматов опубликовал на своей странице в Facebook фотографии демонтажа скандальной надстройки на крыше здания на Майдане Независимости, которая началась утром в пятницу, 18 октября.

"Незаконную надстройку на здании в центре столицы начали демонтировать. Несколько дней там работало "Киевблагоустройство" при поддержке полиции. Еще раз: никаких разрешительных документов на строительство на крыше этого "страшко" никто не выдавал: ни город, ни государство. Ссылка на реконструкцию квартиры в 2004 году критики не выдерживает, потому что после реконструкции – 02.09.2004 – объект ввели в эксплуатацию, о чем есть соответствующий акт. При этом, геометрических параметров крыши дома на ул. Софиевской, 1 не меняли. На подобные изменения, если было желание изменить, нужно получать разрешения", – написал Бахматов.

По его словам, на данный момент в КГГА проводят инвентаризацию объектов, где в разное время осуществляли надстройки, пристройки к домам. В частности, в центральной части города.

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"Действительно, в законодательстве Украины есть пробелы. Действительно, такие надстройки/пристройки можно сделать в рамках реконструкции помещения. И такой "полет творчества" надо подсекать законными рычагами", – подчеркнул советник главы КГГА.

Он отметил, что чиновников, которые давали разрешения на подобные пристройки, будут привлекать к ответственности. Если же пристройка не затрагивает "конструктивных характеристик здания и не нарушает законодательство – владелец получит штраф и будет обязан оформить необходимую документацию". Однако если пристройка несет угрозу конструктивным характеристикам здания и нарушает законодательство – власти будут добиваться сноса.

"Приготовиться: незаконному дому в Музейном переулке, "дому-монстру" на Валах", – резюмировал Бахматов.

Ранее Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева отменил право на выполнение строительных работ на крыше старинного особняка на ул. Леонтовича, 1 напротив Владимирского собора. Ранее вокруг этого дома вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

При этом в столице разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города. За последнее время это не первый случай махинаций с дорогой столичной недвижимостью. Как именно аферисты незаконно завладевают квартирами, нежилыми помещениями и даже целыми усадьбами, выяснили "Сегодня".

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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