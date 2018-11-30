В КГГА пояснили, кто в Киеве должен убирать мусор у бойлерных

Убирать территорию возле бойлерных и тепловых станций в Киеве должны балансодержатели. Об этом сайту "Сегодня" сообщил первый замдиректора департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий.

"Любая территория в городе закреплена за конкретным балансодержателем – это могут быть как частные лица, так и коммунальные предприятия, которые обязуются содержать территорию в надлежащем состоянии и убирать мусор. Это касается и территории вокруг бойлерных и тепловых пунктов рядом с жилыми домами", – подчеркнул чиновник.

Он также уточнил, что если балансодержатель не выполняет своих обязанностей по уборке территории, то горожане могут обратиться к балансодержателю с требованием убрать мусор. В другом случае жильцы могут сообщить об этой проблеме в департамент благоустройства КГГА.

"В последнем случае инспектор выедет на место, зафиксирует нарушение и составит протокол об административном нарушении. Для физлиц штраф составит 360-1340 гривен, а для юридических – от 850-1700 гривен", – добавил Панчий.

Напомним, в феврале мы писали, что жители столичной хрущевки открыли станцию сортировки мусора в своем доме. И через несколько месяцев заработали почти три тыс. гривен. Сначала в подъезде поставили несколько коробок для распределения отходов. А сейчас в помещении, где раньше жили бездомные, обустроили настоящую сортировочную станцию.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели новшества по оплате коммунальных услуг. Теперь горожане получают платежки, в которых появиласься графа "вывоз мусора". Для многих киевлян изменится и стоимость этой услуги, она будет зависеть от количества зарегистрированных в квартире жителей и составит от 20 до 25 грн за одного жильца в месяц.