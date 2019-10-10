В КГГА разъяснили, будут ли расти тарифы на отопление и горячую воду в Киеве

В горадминистрации заявили, что цены на коммуналку для киевлян пока расти не будут

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" пока не планирует повышать для населения цены на отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, комментируя проект расценок, опубликованный на сайте КП.

"Опубликованный на сайте КП "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа – производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год. Ведь тариф на услугу централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения зависит не только от цен на производство тепловой энергии на ТЭЦ, но и от стоимости производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения, а также стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии. Именно поэтому указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя", – говорится в сообщении.

Реклама

В КГГА уточнили, что расчет проекта тарифов проводился с целью актуализации данных и предоставления в НКРЭКУ информации по экономически обоснованным затратам предприятия. Проект тарифов был передано на рассмотрение в НКРЭКУ.

Напомним, украинцы по-прежнему могут оформить субсидии или льготы на оплату услуг ЖКХ. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменилось с 1 октября и кто получит субсидии. Подробнее об изменениях узнавайте из видео:

Также сообщалось, что в столичных больницах включили отопление.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама