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В Киеве без горячей воды остались больше пяти сотен домов

6 мая, 12:45

Отключены две котельные и устраняют повреждение

Фото: Pixabay

В столице несколько сотен жилых домов, больше десятка садиков и школ остались без горячего водоснабжения. Как сообщают в КП "Киевтеплоэнерго", 5 мая в 14:00 для расхолаживания тепловой сети перед проведением гидравлических испытаний отключены две районные котельные.

Из-за отключения РК "Беличи" временно без горячего водоснабжения остались 300 зданий (224 жилых домов, 6 больничных учреждений, 12 детских садов, 12 школ, 46 ведомств). Из-за отключения РК "Веркон" без горячей воды "сидят" 36 зданий (26 жилых домов, 1 детский сад, 9 ведомств). 

Также, по данным коммунального предприятия, в связи с повреждением в тепловой камере по адресу ул. Инженерная, 1, от услуг горячего водоснабжения отключены 285 зданий, из них 208 жилых домов, 47 ведомств, 4 больничных учреждения, 15 детских садов, 11 школ.

"Адреса домов, снабжения горячей водой которых временно приостановлено: проспект П. Тычины, проспект Воссоединения, бульвар Давыдова, бульвар Русановский, ул. Энтузиастов. Ремонтные работы планируется завершить до утра 9 мая. После чего услуги по горячему водоснабжению будут восстановлены", – сообщают в КП.

Напомним, что в Чернигове из-за долгов без горячей воды остались 39 тысяч квартир в крупнейших спальных районах города.


Подобная ситуация произошла в Ровно. Там жильцы 40 тысяч квартир – уже несколько дней без горячей воды. Они задолжали тепловикам миллионы гривен. Кроме того, ситуацию в этом году ухудшила монетизация субсидий.

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Тег Киев, вода, коммуналка

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

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