В Киеве без горячей воды останутся дома на 19 улицах: список адресов

В Киеве с 20 июля по 3 августа отключат горячую воду у всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкции" в границах 19 улиц Днепровского района. В это время там будут проводиться гидравлические испытания, предупредили в Днепровской РГА.

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Так, в указанный период горячей воды не будет в домах на следующих улицах:

Панельная;

Челябинская;

Никольско-Слободская;

Раисы Окипной;

Флоренции;

Шлихтера;

Сивашская;

Алма-Атинская;

Машинистовская;

Литинская;

Марганецкого;

Рогозовской;

Калачевского;

Пражская;

Сосюры;

Сергиенко;

Попудренко;

Сеноманский переулок,

проспект Гагарина.

Проведение гидравлических испытаний проводят ради проверки тепловых сетей на прочность, чтобы избежать аварийности во время старта отопительного сезона.

При появлении воды на поверхности земли и возникновении провалов просят сообщать по телефону: (044) 277-68-07, (044) 287-84-05, 1557 (со стационарного телефона), (067) 654-70-72 (с мобильного).

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Напомним, 20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% – с января 2021 года.

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