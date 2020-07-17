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В Киеве без горячей воды останутся дома на 19 улицах: список адресов

17 июля, 14:39

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

В Днепровском районе пройдут гидравлические испытания

В Киеве с 20 июля по 3 августа отключат горячую воду у всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкции" в границах 19 улиц Днепровского района. В это время там будут проводиться гидравлические испытания, предупредили в Днепровской РГА.

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Так, в указанный период горячей воды не будет в домах на следующих улицах:

  • Панельная;
  • Челябинская;
  • Никольско-Слободская;
  • Раисы Окипной;
  • Флоренции;
  • Шлихтера;
  • Сивашская;
  • Алма-Атинская;
  • Машинистовская;
  • Литинская;
  • Марганецкого;
  • Рогозовской;
  • Калачевского;
  • Пражская;
  • Сосюры;
  • Сергиенко;
  • Попудренко;
  • Сеноманский переулок,
  • проспект Гагарина.

Проведение гидравлических испытаний проводят ради проверки тепловых сетей на прочность, чтобы избежать аварийности во время старта отопительного сезона.

При появлении воды на поверхности земли и возникновении провалов просят сообщать по телефону: (044) 277-68-07, (044) 287-84-05, 1557 (со стационарного телефона), (067) 654-70-72 (с мобильного).

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Киев горячая вода водоснабжение гидравлические испытания

Источник: Сегодня

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