В Киеве без горячей воды останутся дома на 19 улицах: список адресов

В Киеве с 20 июля по 3 августа отключат горячую воду у всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкции" в границах 19 улиц Днепровского района. В это время там будут проводиться гидравлические испытания, предупредили в Днепровской РГА.
Так, в указанный период горячей воды не будет в домах на следующих улицах:
- Панельная;
- Челябинская;
- Никольско-Слободская;
- Раисы Окипной;
- Флоренции;
- Шлихтера;
- Сивашская;
- Алма-Атинская;
- Машинистовская;
- Литинская;
- Марганецкого;
- Рогозовской;
- Калачевского;
- Пражская;
- Сосюры;
- Сергиенко;
- Попудренко;
- Сеноманский переулок,
- проспект Гагарина.
Проведение гидравлических испытаний проводят ради проверки тепловых сетей на прочность, чтобы избежать аварийности во время старта отопительного сезона.
При появлении воды на поверхности земли и возникновении провалов просят сообщать по телефону: (044) 277-68-07, (044) 287-84-05, 1557 (со стационарного телефона), (067) 654-70-72 (с мобильного).
Напомним, 20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% – с января 2021 года.
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