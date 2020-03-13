В Киеве будут дезинфицировать лифты и лестницы

В Киеве усиливают противоэпидемические мероприятия в столице. Ранее в столице начали дезинфицировать подвижной состав общественного транспорта, а теперь усилят уборки в жилых домах, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Поручил обеспечить проведение дезинфекции лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов", – сообщил чиновник.

Таким образом, в условиях предупреждения распространения коронавируса будет усиленно уборка в жилых домах, где работники управляющих компаний и их территориальных участков проводить внеочередное уборка и раз в сутки мыть специальными средствами коридоры и лестницы.

Также городские власти обратились к руководству предприятий, осуществляющих обслуживание жилых домов, с просьбой обеспечить усиленную уборку моющими средствами на период опасности распространения коронавируса.

Ранее журналисты "Сегодня" рассказали о том, как убирают станции подземки и моют эскалаторы. Позже мы выяснили, как часто моют поезда на "красной" ветке подземки, в которых ежедневно ездят тысячи пассажиров. Это происходит в депо "Дарница". Подробности – в нашем видео:

Видео: Сегодня

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