Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

В Киеве будут дезинфицировать лифты и лестницы

13 марта, 23:26

Мила Князьская-Ханова

В жилых домах начнут проводить противовирусную уборку

В Киеве усиливают противоэпидемические мероприятия в столице. Ранее в столице начали дезинфицировать подвижной состав общественного транспорта, а теперь усилят уборки в жилых домах, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Поручил обеспечить проведение дезинфекции лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов", – сообщил чиновник.

Таким образом, в условиях предупреждения распространения коронавируса будет усиленно уборка в жилых домах, где работники управляющих компаний и их территориальных участков проводить внеочередное уборка и раз в сутки мыть специальными средствами коридоры и лестницы.

Также городские власти обратились к руководству предприятий, осуществляющих обслуживание жилых домов, с просьбой обеспечить усиленную уборку моющими средствами на период опасности распространения коронавируса.

Ранее журналисты "Сегодня" рассказали о том, как убирают станции подземки и моют эскалаторы. Позже мы выяснили, как часто моют поезда на "красной" ветке подземки, в которых ежедневно ездят тысячи пассажиров. Это происходит в депо "Дарница". Подробности – в нашем видео:

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев уборка подробности дезинфекция Николай Поворозник

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В марте киевляне получат платежки c перерасчетом: как они выглядят (фото)
В марте киевляне получат платежки c перерасчетом: как они выглядят (фото)Коммуналка
Платежки за февраль: сколько киевляне заплатят за горячую воду и тепло
Платежки за февраль: сколько киевляне заплатят за горячую воду и теплоКоммуналка
Вандалы изуродовали фонтан в центре Киева
Вандалы изуродовали фонтан в центре КиеваПроисшествия
Пробки на полтора месяца: в Киеве ограничат проезд на проспекте Бандеры
Пробки на полтора месяца: в Киеве ограничат проезд на проспекте БандерыТранспорт
В центре Киева провалился асфальт
В центре Киева провалился асфальтКоммуналка
На Борщаговском мосту в Киеве сняли 30-тонные аварийные балки (фото)
На Борщаговском мосту в Киеве сняли 30-тонные аварийные балки (фото)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...