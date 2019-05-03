В Киеве энергетики строят дополнительные линии электропередачи

Новое оборудование позволяет за доли секунды переключить питания с аварийных подстанций на линии электропередач, работающие без сбоев

В Киеве энергетики строят дополнительные линии электропередачи и переоснащают трансформаторные подстанции. Делает это "ДТЭК Киевские электросети".

"Смонтировано новое оборудование, которое дает возможность более оперативно распределять электроэнергию между аналогичными подстанциями по городу Киеву", – рассказывает Валентин Манчак, ведущий инженер отдела по капитальному строительству "ДТЭК Киевские электросети".

Помогают предохранители "выключатели". Они срабатывают, когда сеть перегружена. Их работа не вредит природе, а срок службы достигает 50 лет.

Новое оборудование позволяет за доли секунды переключить питания с аварийных подстанций на линии электропередач, работающие без сбоев. В итоге даже если в сети проблема, перебоев со светом киевляне не почувствуют.

Трансформаторные подстанции находятся прямо в многоэтажках, а не в отдельных сооружениях. Между домами остается больше места, например для детских площадок.

В прошлом году в обновление электросетей, трансформаторов и установку другого оборудования "ДТЭК Киевские электросети" инвестировала более 460 миллионов гривен. В этом году на эти же цели пойдет еще 370 миллионов.

Ранее мы писали о том, что киевляне получили возможность заранее планировать консультации по электроснабжению.

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