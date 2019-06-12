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В Киеве хотят построить мусороперерабатывающий завод

12 июня, 09:28

Уже отобраны потенциальные земучастки

Проблемы страны. Незаконных свалок в Украине около 35 тысяч
Проблемы страны. Незаконных свалок в Украине около 35 тысяч. Фото: AFP

В Киеве может появиться мусороперерабатывающий комплекс, благодаря которому можно будет перерабатывать 700 тысяч тонн мусора за год, включая этап сортировки.

По словам Петра Пантелеева, замглавы КГГА, уже отобраны потенциальные земучастки для размещения такого завода и начато его проектирование.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в этом году на работы по реконструкции и переоснащению полигона твердых бытовых отходов № 5 возле села Подгорцы направят около 200 млн грн. Эти средства будут потрачены на укрепление дамбы полигона, установку дренажных систем, что сделает невозможным аварийные ситуации в последующие годы, когда мусор на полигон перестанут завозить. Также запланировали модернизацию канализационно-насосного оборудования, дополнительного модуля "ROCHEM" для переработки фильтрата, а также продолжение работ по рекультивации карт объекта. 

Также мы писали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти.


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Тег Киев, завод, мусор

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Сегодня

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