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В Киеве хотят повысить тарифы на холодную воду

15 января, 15:21

На следующей неделе пройдет второе обсуждение проекта НКРЭКУ

/ Фото: Pixabay

"Киевводоканал" проведет второе открытое обсуждение проекта постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по тарифам на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год.

Собрание запланировано на 24 января.

Согласно проекту НКРЭКУ, "Киевводоканалу" предлагается установить такие тарифы:

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на централизованное водоснабжение:

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  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, – 4,16 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость). Сейчас – 3,69 грн;
  • потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 11,20 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость). Сейчас – 9,86 грн.

на централизованное водоотведение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, – 2,44 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость). Сейчас – 2,41 грн;
  • потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 7,85 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость). Сейчас – 7,49 грн.

Ранее в "Киевводоканале" показали пример платежек, в которых уже с этого месяца будут указываться ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

Подробнее о тарифах на тепло читайте на сайте "Сегодня" –Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина.

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Киев ЖКХ тарифы

Источник: Сегодня

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