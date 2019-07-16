В Киеве хотят разработать детальные паспорта для жилых домов

Работы по паспортизации жилфонда столицы начнутся уже в этом году

В Днепрорудном на уровне 8-9 этажа пролетел военный самолет. Фото: МедиаЦентр Энергодар

В КГГА хотят разработать детальные паспорта для жилых домов. Обещают, это будет удобный электронный реестр, в котором киевляне смогут узнать информацию о состоянии своего дома, его слабых местах, о необходимости проведения ремонтов и другие характеристики.

Работы по паспортизации жилфонда столицы начнутся уже в этом году.

Напомним, что в Украине – тысячи старых домов с аварийными козырьками, а столица – не исключение. Так, жители дома в одном из спальных районов Киева каждый раз, выходя из дома, рискуют жизнью. Жильцы отмечают, что рушится не только козырек подъезда, а и весь дом, который был построен в 1977 году, с тех пор не было ни косметического, ни капитального ремонта. При этом дом покрыт трещинами, через которые проникают сырость и грибок, а в подвале полностью разошелся фундамент.

Ранее сообщалось, что одесский художник Евгений Голубенко превратил подъезд своего дома на ул. Успенской в произведение искусства, расписав стены причудливыми пейзажами. В бельэтаже появились населенные обезьянками тропики, а выше, вдоль лестницы, обыграна одесская архитектура и морские мотивы, с кариатидами, археологическими находками и котами.

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