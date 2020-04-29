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В Киеве из-под земли ударил огромный фонтан: ж/д вокзал остался без воды (видео)

29 апреля, 15:07

Александр Марущак

На Вокзальной произошло коммунальное ЧП

В центре Киева 29 апреля произошло новое коммунальное ЧП. На улице Вокзальной, 13 забил фонтан из холодной воды. Видео мощной струи, которая бьет из-под асфальта, публикуют в социальных сетях киевляне.

Отметим, что прорыв произошел на тротуаре перед путепроводом. Возле него видно две аварийные машины "Киевводоканала" и рабочих.

"Сезон фонтанов продолжается. Красивый коммунальный фонтан на Вокзальной открыл сезон очень даже неплохо", - шутят в социальных сетях горожане.

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А вот сотрудникам "Киевводоканала" не до шуток. Рабочие уже приступили к разрытию котлована, чтобы отремонтировать старый трубопровод.

Видео: KIEVMAP

"Фонтан образовался из-за того, что была сорвана задвижка при спуске в канализационный колодец – поэтому и поднялась такая большая струя воды. На данном участке водопровода диаметром в 500 миллиметров будет проведен ремонт. На месте уже работают аварийные бригады "Киевводоканала", проводится разрытие котлована. Мы планируем до конца суток закончить все работы, если не будет технических осложнений. Без водоснабжения временно осталось офисное здание и Центральный железнодорожный вокзал", – пояснили сайту "Сегодня" в "Киевводоканале".

Ранее на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв на теплотрассе. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

Кроме того, в центре столицы ранее из-за коммунального ЧП забил фонтан, вода заливала проезжую часть и припаркованные автомобили.

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Киев фонтан прорыв трубы

Источник: Сегодня

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