В Киеве из-за аварии без горячей воды остались сотни квартир: список улиц

В Киеве вчера, 7 сентября, произошла авария на теплосетях в Печерском районе. В результате без горячей воды остались 335 потребителей.

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Как сообщили в КГГА, повреждены теплосети ТМ-2 и ТМ-8.

От поставок горячей воды временно отключены потребители на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальской, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы Народов.

Также на сайте уточнили, что устранить поломку и подать горячую воду планируют 10 сентября.

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Напомним, ранее на улице Антоновича в столице возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. Кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, где в то время находились люди. От кипятка несколько человек получили ожоги на ногах. Женщина получила травмы после того, как ей пришлось выходить из маршрутки, которая оказалась в эпицентре прорыва, прямо в кипяток.

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После этого на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

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