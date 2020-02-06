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В Киеве из-за аварий отключили воду на пяти улицах: список адресов

6 февраля, 14:10

Воды нет в домах центральной части города и Борщаговки

/ Фото: Pixabay

В столице 6 февраля холодное водоснабжение отсутствует в нескольких домах на пяти улицах, сообщает "Киевводоканал".

По данным предприятия, воду отключили из-за аварий. Сейчас ремонтные бригады коммунальшиков работают над устранением повреждений на водопроводе.

Воду на время ремонта отключили по следующим адресам:

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  • ул. Юрия Ильенко, 5, 7, 9;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 9, 9а, 16, 9-б, 9-в, 10, 11;
  • ул. Пушкинская, 12а, 12-б;
  • ул. Петра Куренного, 5, 7, 9;
  • ул. Гната Юры, 11.

Ориентировочный срок выполнения ремонта – 1 сутки.

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Как сообщалось, в Киеве снова повысятся тарифы на холодную воду. Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 грн. При этом в "Киевводоканале" заявили, что на изменение тарифов в наибольшей степени повлияли: необходимость увеличения расходов на оплату труда; рост расходов, связанных с уплатой налогов, сборов и других, предусмотренных законодательством; изменение стоимости электрической энергии; увеличение расходов на амортизацию, в связи с принятием на баланс основных средств и введением в эксплуатацию новых объектов; рост прочих расходов в связи с повышением расходов на горюче-смазочные материалы, запчасти, материалы, реагенты, отопление, аренду и тому подобное.

Ранее новости "Сегодня" подробно писали о новых тарифах на воду.

Также в "Киевводоканале" показали пример платежек, в которых уже с января указываются ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

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Киев ремонт водоснабжение киевводоканал

Источник: Сегодня

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