В Киеве из-за фестиваля перекроют Крещатик и временно отключат фонари

/ Фото: Виталий Лазебник

28-29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске пройдет третий Международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. В связи с этим с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября на главной улице столицы запретят движение всех видов транспорта – от пересечения улицы Крещатик и улицы Архитектора Городецкого до пересечения улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого, сообщили в КГГА.

Монтаж конструкций и оборудования, необходимых для организации и проведения мероприятия, будут осуществлять с полуночи 25 сентября по адресам: Андреевский спуск, 5/31, улица Боричев Ток, 33/6-А (со стороны Андреевского спуска), улица Крещатик, 15 ( территория Пассажа), 21, 36. Демонтаж должны завершить до 23:00 30 сентября.

Кроме того, по этим же адресам коммунальное предприятие "Киевгорсвет" будет отключить наружное освещение во время тестового запуска оборудования, репетиций и проведения фестиваля, а именно: 27 сентября с 20:00 до 01:00 28 сентября, 28 и 29 сентября с 19: 30 до 23:30.

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Также с 20:00 27 сентября по 23:30 29 сентября демонтируют декоративные осветительные элементы над проезжей частью Крещатика напротив домов 21 и 36.

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Напомним, Национальная опера Украины получила три лазерных проектора. Техника этого класса дает возможность создавать уникальные визуальные зрелища и используется во всем мире в современных спектаклях, а также во время театрализованных и спортивных шоу.

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