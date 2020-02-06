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В центре Киева из-за ларька коммунальщики не могли починить водопровод (фото)

6 февраля, 21:20

Аварийная бригада долго не могла добраться до трубы, в которой образовалась течь

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В Киеве в ночь на четверг, 6 февраля, произошел прорыв на водопроводе, из-за которого несколько домов в центре столицы остались без воды. По словам коммунальщиков, они смогли бы оперативнее справиться с аварией, если бы не ларек, который оказался установлен над большой трубой.

"Работаем над ликвидацией утечки по улице Богдана Хмельницкого, 9а. Долго не могли добраться места аварии, ведь над трубопроводом, в нарушение строительных норм, стоял киоск. Такая халатность владельцев МАФов уже не первый раз усложняет нам работу, а жители близлежащих домов по этой причине дольше остаются без воды. Работаем с трех ночи, делаем все возможное, чтобы устранить утечку быстрее", – сообщили в "Киевводоканале", поделившись фотографиями с ремонта.

Как сообщалось, в Киеве снова повысятся тарифы на холодную воду. Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 грн. Ранее новости "Сегодня" подробно писали о новых тарифах на воду.

Также в "Киевводоканале" показали пример платежек, в которых уже с января указываются ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

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Киев киоск киевводоканал ларек порыв Богдана Хмельницкого без воды

Источник: Сегодня

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