В Киеве капитально отремонтируют Броварской проспект
Появятся новые тротуары, освещение и велодорожка
Броварской проспект от Левобережной площади до путепровода улицы Киото капитально отремонтируют. Соответствующий рабочий проект утвержден распоряжением КГГА, сообщили в горадминистрации.
В частности, проектом предусмотрен капитальный ремонт проезжей части, тротуаров, строительство велосипедной дорожки, устройство современного освещения, ремонт и строительство дождевой канализации, благоустройство прилегающей территории.
Расчетная скорость этой магистральной улицы районного значения с 6-8 полосами движения в обоих направлениях – 80 км/ч. Осуществить работы запланировано за 13 месяцев.
Финансирование капитального ремонта Броварского проспекта будет осуществляться из городского бюджета.
Ранее в Киеве сотрудники "Киевавтодора" проводили ремонт части моста Метро, которая проходит над Русановским проливом. На мосту демонтировали тротуарные блоки, разобрали деформированные конструкции тротуара и начали работы по укладке нового асфальта.
Напомним, в марте было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж, который на данный момент уже закончили.
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