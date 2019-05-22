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В Киеве капитально отремонтируют Броварской проспект

22 мая, 19:50

Появятся новые тротуары, освещение и велодорожка

Ремонт дороги в Днепре
Ремонт дороги в Днепре. Фото: М. Журавель, Сегодня

Броварской проспект от Левобережной площади до путепровода улицы Киото капитально отремонтируют. Соответствующий рабочий проект утвержден распоряжением КГГА, сообщили в горадминистрации.

В частности, проектом предусмотрен капитальный ремонт проезжей части, тротуаров, строительство велосипедной дорожки, устройство современного освещения, ремонт и строительство дождевой канализации, благоустройство прилегающей территории.

Расчетная скорость этой магистральной улицы районного значения с 6-8 полосами движения в обоих направлениях – 80 км/ч. Осуществить работы запланировано за 13 месяцев.

Финансирование капитального ремонта Броварского проспекта будет осуществляться из городского бюджета.

Ранее в Киеве сотрудники "Киевавтодора" проводили ремонт части моста Метро, которая проходит над Русановским проливом. На мосту демонтировали тротуарные блоки, разобрали деформированные конструкции тротуара и начали работы по укладке нового асфальта.

Напомним, в марте было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж, который на данный момент уже закончили.


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Тег Киев, ремонт дорог, броварской проспект, капитальный ремонт

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