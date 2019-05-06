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ФОТОФАКТ. В Киеве коммунальщики кладут асфальт прямо в лужи

6 мая, 13:16

В сети шутят, что столичные коммунальщики демонстрируют "нанотехнологии"

Фото: Киев Оперативный

В Киеве взялись ремонтировать участок дороги на жилом массиве ДВРЗ в Днепровском районе, однако коммунальщики решили класть асфальт прямо в лужу, которая образовалась после дождя.

В частности, в паблике "Киев Оперативный" опубликовано фото такого "ремонта".

В комментариях к посту пользователи шутят, что это "нантехнологии" и "делать на совесть – это же в следующем году без работы сидеть".

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Луговой, возле АЗС, недалеко от ТЦ "Караван", коммунальные службы взялись укладывать асфальт, несмотря на сильный снегопад

Также на Волыни селяне сняли на видео, как рабочие укладывают асфальт прямо на слой снега. За несколько дней покрытие начало отслаиваться. В том, как долго продержится новое дорожное покрытие, сомнения нет. Асфальт клали на снег на глазах изумленных селян. Среди них был и депутат областного совета Александр Омельчук. К нему односельчане и обратились с жалобами на странный "ремонт". Заказал ремонт улицы сельсовет. Его руководитель оправдывается, тендер затянулся, поэтому подрядчик поздно приступил к работе.

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Тег Киев, асфальт, коммунальщики

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