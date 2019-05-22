ФОТОФАКТ. В Киеве коммунальщики превратили детскую площадку в "фильм ужасов"
После ремонта малыши боятся играться среди зверей с кровавыми глазами
В Киеве во дворе дома на улице Волынской, 2, появилась очень страшная детская площадка. После того, как коммунальщики покрасили бетонных зверей, "украшавших" игровую зону, малыши больше там не играются.
Фото: facebook.com/groups/typicalsolomenka/
"Даже не знаю, радоваться или плакать. Наш жек покрасил детскую площадку. Буря эмоций и вопросов. Почему медведи зеленые, а крокодил нет? К чему кровавые глаза? Вроде бы и хорошее дело для нас сделали, но почему-то наши дети теперь боятся туда ходить", – пишет в группе "Типичная Соломенка" киевлянка Виталина Сиваева.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на фото, сравнив новый образ скульптур с фильмом ужасов. "Я художник – я так вижу, это жесть какой шедевр", – иронизирует Тетяна Мацола-Савенкова
Фото: facebook.com/groups/typicalsolomenka/
Однако многие защищают коммунальщиков. "У ЖЭКа нет в наличии красивой краски. К тому же количество ограничено. Купите баночку фиолетовой, розовой , оранжевой и закрасьте участки, какие вам не нравятся, после этого ваши дети будут ходить на площадку с удовольствием", – советует Юлия Токаревская.
Фото: facebook.com/groups/typicalsolomenka/
По словам местной жительницы, опубликовавшей фото страшной детской площадки, она уже подала обращение в контактный центр, пожаловавшись на "креатив" чиновникам.
Между тем, в Дарницком районе Киева обнаружен уголок доброй сказки на улице Ревуцкого, 7-а. Это удивительная детская площадка, где поселили сказочного ослика, мельницу, ярких зайцев, домик Бабы-Яги, коня с возом и милых жителей.
Ранее мы писали, что в Одессе превратили глухую стену и асфальт во дворе дома по улице Ильфа и Петрова в интерактивную детскую площадку, использовав для этого лишь краски, кисти и трафареты.
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