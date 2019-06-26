В Киеве коммунальщиков пересадили на велосипеды

На велосипедах будут передвигаться сотрудники КП "Киевреклама"

Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Киеве сотрудников КП "Киевреклама" пересадили с 26 июня на велосипеды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Инспекторы с легкостью будут передвигаться по городу и будут быстрее выявлять незаконную рекламу. Велосипед – это и экологичный вид транспорта, и здоровый образ жизни. Учитывая то, что в "Киеврекламе" работают молодые и рьяные ребята, эта инициатива стала им очень нравится", - говорится в сообщении.

За каждым инспектором закреплен определенный район, а рекламных средств, установленных с нарушением норм, в Киеве около 60 тыс. (из них большинство – вывески, их насчитывается около 26 твсяч, баннеров – 17 тысяч, другая фасадная реклама – около шести тысяч).

Также в КГГА уточнили, что проект реализован благодаря инициативе общественного велопроката NextBike.

Напомним, весной в Киеве открылись 33 площадки городского велопроката. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать на мобильный телефон приложение и пройти платную регистрацию (30 грн). Для того, чтобы взять велосипед на площадке, нужно поднести свой смартфон к QR-коду на двухколеснике, выбрать абонемент и нажать на кнопку "Начать прокат". После этого можно кататься по городу. Стоимость аренды за каждые полчаса составляет 30 гривен. Для долгосрочного проката предусмотрены абонентские программы – на месяц и велосезон (до первого снега). Месячный абонемент стоит 499 гривен (раньше 399), а сезонный – 1299 гривен (раньше 800).

В 2018 году в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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