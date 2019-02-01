В Киеве на 11,4% подорожала холодная вода

Решение Нацкомиссии вступило в силу с 1 февраля

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве на 11,4% подорожала холодная вода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/408/8aa/5c54088aa2125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/408/8aa/5c54088aa2125.jpg 2019-02-01T10:53:00+02:00 Коммуналка Решение Нацкомиссии вступило в силу с 1 февраля

С 1 февраля вступило в силу решение Национальной комиссии Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг о повышении тарифа на воду на 11,4% в Киеве. Решение НКРЭКУ было опубликовано в "Урядовом курьере".

"Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева были повышены на 11,4% до 20,3 гривны за кубометр", – отметили в комиссии.

В "Киевводоканале" ранее заявили, что тариф на водоснабжение и водоотвод для потребителей Киева составит 20,832 грн (в т. Ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м; тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем) – 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м.

Как известно, тарифы повышались на 17-20% в октябре 2018 года. В период с 14 по 31 октября 2018 централизованное снабжение и отвод холодной воды повысился до 19,596 грн за 1 кубометр (+17,2%), а централизованное водоотведение – до 9,504 грн за 1 кубометр (+20,3%).

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