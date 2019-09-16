В Киеве на новом пешеходном мосту снова пускают на стеклянные площадки – видео

Со смотровых площадок сняли ограждения, которые стояли там несколько месяцев

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В Киеве после ремонта открыли обзорные стеклянные площадки на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет Владимирскую горку и площадку под Аркой Дружбы народов. Напомним, они были несколько месяцев закрыты для прохода посетителей, поскольку на стекле появились трещины.

"Друзья! Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Немного волнуюсь. Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов. И красота, созданная, будет радовать киевлян и туристов, посещающих нашу красивую локацию", – написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Отметим, что края стеклянных "окон" в обзорной площадке укрепили металлическими бортиками.

Напомним, буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы в конце мая посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

Позже трещины на "мосту Кличко" заметили и на боковых перилах. Однако, несмотря на проблемы, новая достопримечательность Киева привлекает множество горожан и гостей столицы.

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