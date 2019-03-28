Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

В Киеве на Шулявском мосту заметили "трансформер" – видео

Сегодня, 22:02

Огромный кран будет одним из главных механизмов на стройке

Демонтаж. Возле станции метро «Шулявская» уже начали разбирать пролеты моста
Демонтаж. Возле станции метро «Шулявская» уже начали разбирать пролеты моста. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Киеве на Шулявском мосту заметили "трансформер" – видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9ca/d34/5c99cad34894a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9ca/d34/5c99cad34894a.jpg Коммуналка Огромный кран будет одним из главных механизмов на стройке

На Шулявском путепроводе с обеих сторон продолжаются демонтажные работы. С "уставшего" путепровода сняли уже 42 балки, а 28 марта рабочие начали собирать завезенного на стройплощадку "Оптимуса Прайма" – огромный подъемный кран, который будет одним из главных механизмов на стройке, сообщает "Вечерний Киев".

Путепровод планируют разобрать до средины апреля. В ближайшее время планируется частичное перекрытие проспекта Победы в ночное время, когда будут демонтировать балки над проезжей частью. Еще одно небольшое – в ночное время на несколько часов, – перекрытие проспекта состоится в июле-августе, когда будут собираться новые конструкции.

Напомним, замглавы КГГА Дмитрий Давтян напомнил, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.

Как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

Ранее мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, демонтаж, шулявский путепровод, шулявка, шулявский мост

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на Шулявском мосту заметили "трансформер" – видео". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрытие Шулявского моста: как переходить пешеходам (схема)

22 марта, 15:21

В дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева уточнили, какие переходы работают

Шулявский мост обзавелся страницами в соцсетях и пишет об "уставших коллегах"

21 марта, 08:53

"Сегодня" насчитали три страницы путепровода в Facebook и столько же в Instagram

Переход для пешеходов под Шулявским мостом частично закроют

19 марта, 16:50

Один из выходов перекроют решетками

Как выглядит закрытый Шулявский мост с высоты птичьего полета – видео

19 марта, 08:44

На выходных мост закрыли и наконец-то начали разбирать

«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

И на экране, и в жизни: известные актеры сыграли свадьбу

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

В Украине готовят "Кровную месть"