В Киеве на Шулявском мосту заметили "трансформер" – видео

Огромный кран будет одним из главных механизмов на стройке

Демонтаж. Возле станции метро «Шулявская» уже начали разбирать пролеты моста. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве на Шулявском мосту заметили "трансформер" – видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9ca/d34/5c99cad34894a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9ca/d34/5c99cad34894a.jpg 2019-03-28T22:02:00+02:00 Коммуналка Огромный кран будет одним из главных механизмов на стройке

На Шулявском путепроводе с обеих сторон продолжаются демонтажные работы. С "уставшего" путепровода сняли уже 42 балки, а 28 марта рабочие начали собирать завезенного на стройплощадку "Оптимуса Прайма" – огромный подъемный кран, который будет одним из главных механизмов на стройке, сообщает "Вечерний Киев".

Путепровод планируют разобрать до средины апреля. В ближайшее время планируется частичное перекрытие проспекта Победы в ночное время, когда будут демонтировать балки над проезжей частью. Еще одно небольшое – в ночное время на несколько часов, – перекрытие проспекта состоится в июле-августе, когда будут собираться новые конструкции.

Напомним, замглавы КГГА Дмитрий Давтян напомнил, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.

Как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

Ранее мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.

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