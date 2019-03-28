В Киеве на Шулявском мосту заметили "трансформер" – видео
Огромный кран будет одним из главных механизмов на стройке
На Шулявском путепроводе с обеих сторон продолжаются демонтажные работы. С "уставшего" путепровода сняли уже 42 балки, а 28 марта рабочие начали собирать завезенного на стройплощадку "Оптимуса Прайма" – огромный подъемный кран, который будет одним из главных механизмов на стройке, сообщает "Вечерний Киев".
Путепровод планируют разобрать до средины апреля. В ближайшее время планируется частичное перекрытие проспекта Победы в ночное время, когда будут демонтировать балки над проезжей частью. Еще одно небольшое – в ночное время на несколько часов, – перекрытие проспекта состоится в июле-августе, когда будут собираться новые конструкции.
Напомним, замглавы КГГА Дмитрий Давтян напомнил, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.
Как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".
Ранее мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.
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