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В Киеве на Шулявке появится новый детский сад

25 июня, 22:37

Садик на 170 мест обещают открыть в 2021 году

Фото: Григорий Салай

В Киеве планируют реконструировать здание под размещение детского сада на улице Богдана Гаврилишина, 11-А. Соответствующее распоряжение размещено на сайте КГГА.

По данным горадминистрации, помещение садика с 1997 года находилось в бессрочной аренде: здесь находился территориальный центр управления труда и соцзащиты. Здание планируют привести в порядок к 2021 году, садик сможет принять 170 детей.

Все работы будут выполнены за счет бюджетных средств в соответствии с программой экономического и социального развития Киева.

Ранее сообщалось, что в столице капитально отремонтируют 18 учебных заведений. "Все реконструированные школы должны стать современными, безопасными, креативными и соответствовать принципам нового образовательного пространства. Нужно менять общественное мнение о школе, как о сером мрачном здании. Это должны быть образовательные пространства с полным современным техническим обеспечением", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Капитальный ремонт планируют завершить до 31 декабря 2020 года.

Как сообщалось, на компьютеры и интернет для украинских школ из государственного бюджета выделили миллиард гривен.


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Тег Киев, КГГА, детский сад, садик

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