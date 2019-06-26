В Киеве на Шулявке убрали роллеты в подземном переходе возле метро
В мэрии говорят, что торговые точки были незаконными и загромождали проход пешеходам
Рабочие демонтировали десятки роллетов в подземном переходе в районе станции метро "Шулявская". В мэрии говорят, что торговые точки были незаконными и загромождали проход пешеходам.
Пришлось пройти много инстанций, чтобы добиться демонтажа.
Отметим, что в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", которое следит за порядком на улицах города и демонтирует незаконные временные сооружения, произошли кадровые перестановки.
Новости "Сегодня" сообщали, что киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмущены затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки". В частности, уже больше месяца вход в переход перекрыт ограждением на проспекте Бажана и внизу – в самом подземном переходе. Пройти к метро можно лишь по левой части подземного перехода. Обойти место проведения работ молодым людям совсем не тяжело, а вот старикам сложно.
Ранее коммунальные службы начали демонтаж киосков в подземном переходе под бульваром Шевченко, возле станции метро "Университет". Этот переход всегда был многолюдным, но из-за киосков, установленных под землей, тут тяжело было передвигаться пешеходам.
Также мы сообщали, что в переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса.
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