В Киеве на Шулявке убрали роллеты в подземном переходе возле метро

В мэрии говорят, что торговые точки были незаконными и загромождали проход пешеходам

Фото: facebook.com.

Рабочие демонтировали десятки роллетов в подземном переходе в районе станции метро "Шулявская". В мэрии говорят, что торговые точки были незаконными и загромождали проход пешеходам.

Пришлось пройти много инстанций, чтобы добиться демонтажа.

Отметим, что в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", которое следит за порядком на улицах города и демонтирует незаконные временные сооружения, произошли кадровые перестановки.

Новости "Сегодня" сообщали, что киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмущены затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки". В частности, уже больше месяца вход в переход перекрыт ограждением на проспекте Бажана и внизу – в самом подземном переходе. Пройти к метро можно лишь по левой части подземного перехода. Обойти место проведения работ молодым людям совсем не тяжело, а вот старикам сложно.

Ранее коммунальные службы начали демонтаж киосков в подземном переходе под бульваром Шевченко, возле станции метро "Университет". Этот переход всегда был многолюдным, но из-за киосков, установленных под землей, тут тяжело было передвигаться пешеходам.

Также мы сообщали, что в переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса.

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