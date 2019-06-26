Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

В Киеве на Шулявке убрали роллеты в подземном переходе возле метро

26 июня, 09:27

В мэрии говорят, что торговые точки были незаконными и загромождали проход пешеходам

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com.

Рабочие демонтировали десятки роллетов в подземном переходе в районе станции метро "Шулявская". В мэрии говорят, что торговые точки были незаконными и загромождали проход пешеходам.

Пришлось пройти много инстанций, чтобы добиться демонтажа.

Отметим, что в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", которое следит за порядком на улицах города и демонтирует незаконные временные сооружения, произошли кадровые перестановки.

Новости "Сегодня" сообщали, что киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмущены затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки". В частности, уже больше месяца вход в переход перекрыт ограждением на проспекте Бажана и внизу – в самом подземном переходе. Пройти к метро можно лишь по левой части подземного перехода. Обойти место проведения работ молодым людям совсем не тяжело, а вот старикам сложно.

Ранее коммунальные службы начали демонтаж киосков в подземном переходе под бульваром Шевченко, возле станции метро "Университет". Этот переход всегда был многолюдным, но из-за киосков, установленных под землей, тут тяжело было передвигаться пешеходам.

Также мы сообщали, что в переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, демонтаж, шулявская

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на Шулявке убрали роллеты в подземном переходе возле метро". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Незаконные баннеры и вывески в Киеве: как борются с рекламой на фасадах

7 июня, 13:54

За шесть месяцев 2019 года было демонтировано 2540 рекламных средств

Вход через личную лестницу: в Днепре снесли незаконную пристройку к многоэтажке

15 мая, 14:01

Вход в квартиру через общий коридор мужчина замуровал

В Днепре житель многоэтажки обустроил себе личный вход на второй этаж

8 мая, 17:00

Работники инспекции занялись демонтажем

ФОТОФАКТ. В Киеве снесли знаменитый арт-объект "Мир сквозь розовые очки"

2 мая, 08:28

Скульптура "обитала" на Певческом поле и была популярна у любителей селфи и ярких фото

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна

Мендель вступила в словесную перепалку с сотрудником «5 канала»

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

В центре Днепра на глазах у жены и прохожих умер мужчина

Осадчая призналась, чем ее «подкупил» Горбунов

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

"Идет борьба разных групп во власти": интервью с грузинским политологом о протестах в Тбилиси

24 июня, 07:51

По словам Гелы Васадзе, власть в Грузии идет на непринципиальные уступки протестующим

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь