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В Киеве на три пляжа завезли чистый песок (фото и видео)

2 июня, 17:47

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

В «Плесо» показали, как готовятся к летнему сезону

В Киеве вовсю готовятся к пляжному сезону. Коммунальщики привезли чистый песок на несколько городских зон отдыха у воды, рассказали в КП "Плесо".

"2000 тонн чистого песка подсыпали в зоне отдыха "Наталка" (ул. Приречная). Песок доставили двумя баржами. Работники подрядной организации выгрузили его на берег с помощью плавучего крана. Такую подсыпку на киевские пляжи мы делаем для того, чтобы отдыхающие могли насладиться качественным и чистым песком во время летнего сезона", – рассказали в пляжном ведомстве.

В ближайшие дни песок обновят на пляжах Днепровского района – "Детском" и "Молодежном" в Гидропарке, а также на "Радуге", который находится возле Радужного озера.

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Напомним, с 1 июня в городе открыты зоны отдыха и пляжи у водоемов.

Отметим, в Украине разрешили открыть пляжи в этом сезоне, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть, а в реках им достаточно сложно заразиться. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале апреля столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовят зоны отдых к летнему сезону.

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отдых Киев песок пляжи плесо отдыхающие Наталка

Источник: Сегодня

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