В Киеве на железнодорожном вокзале снесут почти 20 МАФов

На вокзале уже снесли 14 киосков

Фото: Григорий Салай, Сегодня

За несколько месяцев 2019 года коммунальщики снесли на территории Центрального железнодорожного вокзала уже 14 киосков. В ближайшее время под снос пойдут еще почти 20 МАФов. Об этом "Сегодня" сообщил и. о. директора департамента по вопросам благоустройства КГГА Тарас Панчий.

"Нами снесено 14 незаконно установленных малых архитектурных форм, из них три были временными сооружениями и четыре передвижными. Также мы подали на демонтаж еще 18 МАФов, их снесут в соответствии с возможностями предприятия уже в ближайшее время. Под снос попадают лишь те временные сооружения, которые размещены без разрешительных документов. Согласно "Правилам благоустройства города Киева", такие киоски после демонтажа будут вывезены на штраф-площадку. А собственники киосков понесут административную ответственность за самовольное занятие территории объекта городского благоустройства", – рассказал Панчий.

Ранее "Сегодня" уже подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала.

Также мы писали, что железнодорожный вокзал Киева намерены передать в концессию. Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор.

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