В Киеве начался ремонт канализационных труб под Днепром: подробности (фото)

В КГГА пообещали, что сточные воды во время ремонта не будут загрязнять воды реки

В Киеве начали реконструкцию дюкерных переходов через Днепр – стальных трубопроводов большого диаметра, проложенных под рекой, которые транспортируют канализационные стоки.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, под Днепром проложены семь труб диаметром 1400 мм. Четыре дюкера построены в 1966 году, два – в 1975 году и один – в 1989 году. Их длина колеблется от 890 до 995 м. Через них стоки с правобережной части Киева транспортируются на Бортническую станцию аэрации.

"Из-за наличия в сточных водах большого количества песка и других загрязнений при транспортировке сточных вод нижняя часть (лоточная часть) трубопроводов быстро разрушается, поэтому сейчас трубопроводы нуждаются в реконструкции. Проектом предусмотрена реконструкция всей системы дюкерных переходов – самотечных и напорных нитей, камер с запорно-регулирующей арматурой, устройство автоматизированной системы фиксации возможных аварийных утечек. На данном этапе выполняется реконструкция трех дюкеров (2 самотечных и 1 напорный)", – говорится в сообщении.

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В администрации уточнили, что работы будут выполнять методом затягивания к трубопроводам гибкого полимерного рукава, пропитанного полиэфирной смолой. После нагрева горячей водой состоится полимеризации и рукав затвердеет. Чтобы не загрязнять воду Днепра, трубопроводы были отключены и было осуществлено замещение стоков чистой водой.

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"Сейчас на левом и правом берегах Днепра обустраивают площадки по размещению технологических линий для санации дюкеров, и вскоре начнется основной этап реконструкции", – добавили в КГГА.

Напомним, что на столичном Виноградаре в результате аварии на канализационном коллекторе на пересечении проспектов Порика и Правды образовался четырехметровый провал.

Кроме того, мы писали, что под Киевом находятся три тысячи километров канализационных путей. К станции, где очищают стоки, ежедневно "приплывает" порядка семи тысяч килограммов мусора. Более 20 гектаров – площадь очистных систем и цехов. Это – "почки" столицы Украины.

Также смотрите об аварии на канализационном коллекторе в Мариуполе:

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