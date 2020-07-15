В Киеве не будет воды в десятках домов: график и адреса отключений

В Киеве 16 июля будет отсутствовать водоснабжение на нескольких улицах. Это связано с ремонтными работами на водопроводе, предупредили в "Киевводоканале".

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Так, воды не будет по следующим адресам:

с 00:00 до 22:00 – ул. Зодчих: 70, 72, 74, 76, 78 80, 82; пос. Петропавловская Борщаговка;

с 8:30 до 24:00 – ул. Ушинского, 21, 23, 25, 32; ул. Васильченко, 12, 12а;

с 09:00 до 24:00 – ул. Булгакова, 13, 17а.

Как уточнили в "Киевводоканале", ремонтные бригады планируют заменить задвижку диаметром 300 мм на пересечении улиц Жмеринской и Зодчих, из-за чего воды не будет на части улицы Зодчих и в домах на Петропавловской Борщаговке.

"На месте будут работать две бригады специалистов "Киевводоканала", которые заменят старую поврежденную задвижку на новую. Это очень важная работа, которая поможет избежать аварийных ситуаций в будущем и обеспечит надежную работу системы водоснабжения", – объяснили на предприятии.

Напомним, 20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% – с января 2021 года.

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