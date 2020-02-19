В Киеве обещают убрать ямы на асфальте по 760 адресам

Больше всего адресов, по которым в этом году обновят асфальт, - в Дарницком и Днепровском районах

В Киеве в этом году городские власти планируют провести капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов по 760 адресам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Больше всего адресов, по которым в этом году обновят асфальт, – в Дарницком и Днепровском районах (108 и 107 дворов соответственно). От 72 до 98 придомовых территорий и внутриквартальных проездов запланировано отремонтировать в каждом из других районов столицы.

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Сообщается, что в прошлом году были обновлены придомовые территории и внутриквартальные проезды по 827 адресам. Лидерами по ремонту асфальтового покрытия в 2019 году стали Шевченковский и Соломенский районы.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Луговой возле АЗС недалеко от ТЦ "Караван" коммунальные службы взялись укладывать асфальт, несмотря на сильный снегопад.

Также на Волыни селяне сняли на видео, как рабочие укладывают асфальт прямо на слой снега. За несколько дней покрытие начало отслаиваться. В том, как долго продержится новое дорожное покрытие, сомнения нет. Асфальт клали на снег на глазах изумленных селян. Среди них был и депутат областного совета Александр Омельчук. К нему односельчане и обратились с жалобами на странный "ремонт". Заказал ремонт улицы сельсовет. Его руководитель оправдывается: тендер затянулся, поэтому подрядчик поздно приступил к работе.

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