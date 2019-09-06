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В Киеве охранников парка "поселили" в туалет

6 сентября, 19:58

Александр Марущак

Охранный пункт разместили по соседству с отхожим местом

Фото: Александр Марущак

Фото: Александр Марущак

В парке Победа в одном здании совместили пункт муниципальной охраны и туалет. Коричневое здание появилось в зеленой зоне не так давно. Туалет обозначили забавными мужским и женским силуэтами.

Фото: Александр Марущак

Отметим, что муниципальная охрана совсем недавно патрулирует парк Победы, однако такое соседство удивило гостей парка.

"Странно, что их разместили в этом помещении, где туалет. А таблички на туалете прикольные, как из жизни", – комментируют новшество местные жители.

Фото: Александр Марущак

Напомним, в Киеве парк "Пуща Водица" открыли после капитального ремонта. Во время реконструкции коммунальщики попытались максимально сохранить уникальный природный ландшафт зоны отдыха, которая принимает гостей уже более ста лет.

Также недавно в Киеве Куреневский парк открылся после серьезной реконструкции. Ее проводили почти год – с осени 2018-го. За это время крупнейшая зеленая зона Подола заметно преобразилась, превратившись из полузаброшенного парка со сломанными лавочками в пространство для семейного отдыха и занятий спортом. После ремонта парк ожил: днем здесь гуляют местные жители с малышами, а по вечерам немало людей приходит в зону с уличными тренажерами и на баскетбольную площадку.

Кроме того, в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

Также читайте о секретах столичного парка для романтиков.

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Киев парк таблички парк победы Муниципальная охрана

Источник: Сегодня

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