В Киеве около 80% многоэтажек нуждаются в ремонте – КГГА

По словам мэра столицы, на обновление домов необходимо 10 миллиардов гривен

Архивное фото "Сегодня".

В Киеве около 80% многоэтажек нуждаются в ремонте, а ориентировочная стоимость обновления старых домов – 10 миллиардов гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве – около 80 процентов многоэтажек нуждаются в ремонте. Не точечном или частичном, а комплексном капитальном ремонте. Ориентировочная сумма необходимых средств – 10 миллиардов гривен. Это колоссальные средства для городского бюджета", - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

Кличко напомнил, что согласно законодательству, владельцами многоквартирных домов являются граждане, и именно они ответственны за свою недвижимость, комфорт и безопасность в домах.

"Но давайте честно ответим: готовы ли люди к такой ответственности? Особенно на фоне отсутствия надлежащей информационной кампании, отсутствия переходного периода, как это было в некоторых странах Европы. Людей, по сути, оставили один на один с проблемой старой неремонтируемой 30-40 лет "хрущевки" или "сталинки". А ремонт дома – это не только краска для стен в подъезде. Это – обновление инженерных сетей, замена лифтов, мероприятия по энергосбережению, т.д.", – заявил Кличко.

При этом, по его словам, в столице – наиболее масштабные в Украине программы ремонта и термомодернизации домов. Однако этих объемов недостаточно на фоне стремительного "старения" зданий.

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