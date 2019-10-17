Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

В Киеве отключили воду на четырех улицах: список адресов

17 октября, 18:40

Устранить поломки на водопроводе обещают до завтра

/ Фото: Pixabay

В Киеве 17 октября из-за повреждения водопровода отсутствует вода на четырех улицах, сообщает "Киевводоканал".

Так, водоснабжение отсутствует:

  • на ул. Тороповского, 5-35;
  • на ул. Дунаевского, 1-10;
  • на ул. Симиренко, 2/19;
  • на ул. Гетьмана, 26а, 26б.

Сейчас ремонтные бригады занимаются ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок ремонта – 1 сутки.

Реклама

Также вопросы, связанные с холодной водой и канализацией, можно уточнить в диспетчерской службе "Киевводоканала" по номерам 15-81 и (044) 200-73-01.

В тренде
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото

Как сообщали новости "Сегодня", народ обсуждает заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

Между тем в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев вода водоснабжение киевводоканал

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевлян возмутил МАФ посреди велосипедной дорожки в центре города
Киевлян возмутил МАФ посреди велосипедной дорожки в центре городаТранспорт
Капризы природы: отопительный сезон в Киеве временно отложили
Капризы природы: отопительный сезон в Киеве временно отложилиКоммуналка
Пристройка в полдома: киевлян удивил царь-балкон на Борщаговке
Пристройка в полдома: киевлян удивил царь-балкон на БорщаговкеКоммуналка
Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причины
Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причиныЖКХ
Возле ж/д вокзала в Киеве начали сносить МАФы
Возле ж/д вокзала в Киеве начали сносить МАФыКоммуналка
Кличко объяснил причины подорожания ремонта Шулявского путепровода
Кличко объяснил причины подорожания ремонта Шулявского путепроводаКоммуналка

Новости партнеров

Loading...
загрузка...