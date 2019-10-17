В Киеве отключили воду на четырех улицах: список адресов

/ Фото: Pixabay

В Киеве 17 октября из-за повреждения водопровода отсутствует вода на четырех улицах, сообщает "Киевводоканал".

Так, водоснабжение отсутствует:

на ул. Тороповского, 5-35;

на ул. Дунаевского, 1-10;

на ул. Симиренко, 2/19;

на ул. Гетьмана, 26а, 26б.

Сейчас ремонтные бригады занимаются ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок ремонта – 1 сутки.

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Также вопросы, связанные с холодной водой и канализацией, можно уточнить в диспетчерской службе "Киевводоканала" по номерам 15-81 и (044) 200-73-01.

Как сообщали новости "Сегодня", народ обсуждает заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

Между тем в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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