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В Киеве отключили воду на пяти улицах (список адресов)

12 сентября, 23:27

Ремонтные бригады «Киевводоканала» планируют ликвидировать поломки за сутки

/ Фото: Pixabay

В Киеве на пяти улицах произошли аварии на сети холодного водоснабжения. Из-за этого несколько домов в разных районах города остались без воды. По данным "Киевводоканала", по состоянию на вечер 12 сентября холодной воды нет по следующим адресам:

  • проспект Победы, 3, 79/2;
  • улица Джона Маккейна, 12, 14;
  • улица Майкопская, 14а;
  • проспект Владимира Маяковского, 81, 83/11;
  • улица Генерала Тупикова, 31/2а.

Коммунальщики уже приступили к ликвидации аварий на этих улицах и планируют восстановить водоснабжение в течение суток. А пока советуют жителям указанных домов запастись водой.

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Как сообщали новости "Сегодня", народ обсуждает заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

Между тем в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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Киев водоснабжение киевводоканал коммунальщики без воды аварии

Источник: Сегодня

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