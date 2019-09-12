В Киеве отключили воду на пяти улицах (список адресов)

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В Киеве на пяти улицах произошли аварии на сети холодного водоснабжения. Из-за этого несколько домов в разных районах города остались без воды. По данным "Киевводоканала", по состоянию на вечер 12 сентября холодной воды нет по следующим адресам:

проспект Победы, 3, 79/2;

улица Джона Маккейна, 12, 14;

улица Майкопская, 14а;

проспект Владимира Маяковского, 81, 83/11;

улица Генерала Тупикова, 31/2а.

Коммунальщики уже приступили к ликвидации аварий на этих улицах и планируют восстановить водоснабжение в течение суток. А пока советуют жителям указанных домов запастись водой.

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