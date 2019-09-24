В Киеве отключили воду на восьми улицах: где сейчас чинят водопровод (список адресов)

/ Фото: pexels.com

В столице по состоянию на вечер 24 сентября в нескольких домах на восьми улицах отсутствует водоснабжение из-за повреждений на трубопроводе, сообщает "Киевводоканал".

Так, сейчас воду отключили по следующим адресам:

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пер. Землянский, 1-19;

ул. Ивана Франко, 2-10;

ул. Ларисы Руденко, 6-а

ул. Академика Туполева, 18;

ул. Автозаводская, 25-а, 25-в, 27-б, 27-в;

ул. Александра Бойченко, 12;

ул. Якуба Коласа, 6;

ул. Василия Липковского, 14/18.

Ремонтные бригады "Киевводоканала" уже занимаются ликвидацией аварий. Поломки планируют устранить в течение суток, а на время отсутствия водоснабжения советуют запастись водой.

Как сообщали новости "Сегодня", народ обсуждает заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

Между тем в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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