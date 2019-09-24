В Киеве отключили воду на восьми улицах: где сейчас чинят водопровод (список адресов)

В столице по состоянию на вечер 24 сентября в нескольких домах на восьми улицах отсутствует водоснабжение из-за повреждений на трубопроводе, сообщает "Киевводоканал".
Так, сейчас воду отключили по следующим адресам:
- пер. Землянский, 1-19;
- ул. Ивана Франко, 2-10;
- ул. Ларисы Руденко, 6-а
- ул. Академика Туполева, 18;
- ул. Автозаводская, 25-а, 25-в, 27-б, 27-в;
- ул. Александра Бойченко, 12;
- ул. Якуба Коласа, 6;
- ул. Василия Липковского, 14/18.
Ремонтные бригады "Киевводоканала" уже занимаются ликвидацией аварий. Поломки планируют устранить в течение суток, а на время отсутствия водоснабжения советуют запастись водой.
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