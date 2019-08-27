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В Киеве отключили воду в домах на семи улицах: список адресов

27 августа, 21:43

Поломки на водопроводе планируют устранить за сутки

/ Фото: Pixabay

По состоянию на вечер 27 августа ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.

Сейчас временно отсутствует водоснабжение по адресам:

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  • ул. Некрасовская, 5, 6, 8, 10/8;
  • ул. Галицкая, 10, 10А;
  • ул. Иорданская, 17, 17А;
  • пр-т. Владимира Маяковского, 5,
  • ул. Никольско-Ботаническая, 7/9;
  • ул. Саксаганского, 60А, 64;
  • ул. Александра Гаврилюка, 1-28.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки. Более подробную информацию о водоснабжении можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу "Киевводоканала" – 15-81, (044) 200-73-01.

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Как сообщали новости "Сегодня", народ обсуждает заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

Между тем в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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Киев вода водопровод киевводоканал

Источник: Сегодня

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