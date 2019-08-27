В Киеве отключили воду в домах на семи улицах: список адресов

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По состоянию на вечер 27 августа ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.

Сейчас временно отсутствует водоснабжение по адресам:

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ул. Некрасовская, 5, 6, 8, 10/8;

ул. Галицкая, 10, 10А;

ул. Иорданская, 17, 17А;

пр-т. Владимира Маяковского, 5,

ул. Никольско-Ботаническая, 7/9;

ул. Саксаганского, 60А, 64;

ул. Александра Гаврилюка, 1-28.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки. Более подробную информацию о водоснабжении можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу "Киевводоканала" – 15-81, (044) 200-73-01.

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