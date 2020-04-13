В Киеве отключили воду в домах на семи улицах (список адресов)

В «Киевводоканале» рассказали, когда будет закончен ремонт

В Киеве в жилых домах на семи улицах временно отсутствует холодное водоснабжение. Это связато с тем, что на водопроводе произошли аварии, которые сейчас ликвидируют сотрудники "Киевводоканала".

Так, 13 апреля воды нет по следующим адресам:

ул. Шелковичная, 23, 21, 19, 22;

ул. Лютеранская, 33, 30;

ул. Бассейная, 2;

площадь Бессарабская, 9/1;

ул. Боричев Ток, 13;

ул. Константиновская, 2;

ул. Любомирская, 1/15-11, 24-12.

Ремонтные бригады работают над ликвидацией повреждений, ориентировочный срок ремонта – 1 сутки.

Также в "Киевводоканале" добавляют, что на время карантина ограничили количество плановых ремонтов, требующих отключения воды, чтобы лишний раз не оставлять потребителей без воды.

"Сейчас холодное водоснабжение в домах киевлян мы отключаем только в исключительных случаях, если аварийную ситуацию по-другому ликвидировать технически невозможно", – сообщили в предприятии.

Напомним, в счетах для киевлян за тепло и горячую воду за март по итогам первого квартала появилась дополнительная графа. Также в Киеве единая платежка за коммунальные услуги в марте будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумму перерасчета по коэффициенту газа вынесут в отдельную колонку "перерасчет".

Отметим, что на прошлой неделе в столице завершился отопительный сезон.

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