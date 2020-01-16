В Киеве открыты 3 новых энергоофиса для клиентов YASNO

Теперь клиенты поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO могут получить консультации в новых и современных энергоофисах по адресам: ул. Вильямса, 3/7, ул. Бориспольская, 6А, ул. Тимошенко, 18. YASNO повышает качество обслуживания клиентов и в первом полугодии 2020 все 8 центров обслуживания клиентов компания обновит и превратит в энергоофисы.

Энергоофис – это современное пространство с цифровыми решениями и уютной атмосферой. После обновления в энергоофисах установлены терминалы самообслуживания для передачи показаний счетчика, зона экспресс-обслуживания, где можно решить типичные вопросы без ожидания, детский уголок, отдельные зоны обслуживания частных клиентов и предприятий, а также зона продаж дополнительных товаров и услуг по энергоэффективности. Именно такой формат будут иметь все энергоофисы YASNO. К середине 2020 года планируется создать 65 энергоофисов YASNO в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

"В новом формате в столице уже работают 6 энергоофисов, а в ближайшее время будут обновлены еще 2. YASNO продолжает работать в направлении улучшения и повышения качества обслуживания клиентов. Наша цель – это создание сервиса европейского уровня, поэтому стремимся, чтобы личное консультирование происходило качественно, быстро и в комфортных условиях", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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Решить вопросы, которые требуют личного консультирования клиенты YASNO могут, обратившись по адресам:

• ул. Ю. Ильенко, 31;

• ул. Бориспольская, 6А;

• ул. М. Тимошенко, 18;

• ул. Драгоманова, 40-с (только для частных клиентов);

• ул. Ак. Вильямса, 3/7 (только для частных клиентов);

• прос. Голосеевский, 30Б (по этому адресу также консультируют специалисты "ДТЭК Киевские электросети");

• ул. Н. Закревского, 14 (по этому адресу также консультируют специалисты "ДТЭК Киевские электросети").

График работы энергоофисов доступен на сайте yasno.com.ua.

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Напомним, центр обслуживания клиентов по ул. Жилянская, 83/53 прекратил работу.

Вопросы, которые чаще всего требуют консультирования у специалиста энергоофиса YASNO, это:

• переоформление договора на поставку электроэнергии при смене собственника;

• заключение/расторжение договора о поставке электроэнергии;

• заключение договора для производителей электроэнергии по "зеленому тарифу";

• восстановление электропоставки после отключения;

• заказ продуктов и услуг по энергоэффективности – наборов з двузонным счетчиком Розумний Watt, проектов по установке крышных солнечных панелей "под ключ".

К операторам системы распределения "ДТЭК Киевские электросети", "Киевоблэнерго", "Укрзализница" обращаются, если нужно:

• оформить заявку на первичное подключение к электросетям, отключение от сети;

• оформить заявку на выполнение работ с приборами учета электроэнергии (если нужно заменить счетчик, сделать техническую проверку, опломбировать и т.п.);

• перезаключить договор о предоставлении услуг по распределению при смене собственника;

• если получили сообщение о задолженности за электроэнергию, потребленную до 01.01.2019.

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