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В Киеве отопление отключили уже в 97% жилых домов

Сегодня, 14:20

С горячими батареями пока остается 2871 здание

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Киеве отопление отключили уже в 97% жилых домов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/48f/c60/5c448fc6039b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/48f/c60/5c448fc6039b1.jpg Коммуналка С горячими батареями пока остается 2871 здание

В КГГА отчитались о том, как проходит завершение отопительного сезона в Киеве. По состоянию на 12:00 понедельника, 8 апреля, в столице от услуги централизованного отопления отключены 97% жилых домов.

"Всего на сегодняшний день услугу перестали предоставлять 12,8 тысячам потребителей. Это жилые дома (в частности ОСМД и ЖСК, ведомственные и инвестиционные дома), административные помещения, учреждения социальной сферы. Напоминаем, решение о прекращении теплоснабжения на объектах социальной сферы – в больницах, школах, детских садах – принимает администрация этого учреждения, а отключение осуществляется исключительно на основе индивидуальной заявки", – говорят в КГГА.

Так, уже отключено тепло в 157 детских садиках, 140 школах, 28 лечебных учреждениях, 3016 админзданиях, 101 учебном заведении (техникумы, институты).

Как сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", отопление пока подается в 2871 здание, в том числе в 372 детских сада, 314 школ, 248 больниц.

Напомним, отключать отопление в Киеве начали 6 апреля. По закону, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток превышает 8 градусов тепла.

Ранее менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин уточнил, что несмотря на завершение отопительного сезона ввиду теплой погоды, некоторым жителям еще может быть холодно, особенно в ночное время. Поэтому некоторые люди включают электрообогреватели и кондиционеры, а потребление электроэнергии и нагрузка на внутридомовые электросети при этом растет.

"Чтобы меньше платить за электроэнергию в демисезонье, можно установить себе двузонный счетчик электроэнергии, который позволяет платить в 2 раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 07:00. А также использовать умные розетки с таймером, которые помогают настроить автоматическое включение и выключение электрообогревателя в необходимые часы", – посоветовал специалист.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в центре Киева произошло несколько порывов трубопроводов. Так, на улице Деловой порвало трубу с горячей водой. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Из-за ЧП на дороге образовалась огромная яма, у кромки которой "завис" автомобиль.


Также сообщалось, что из-за порыва трубы залило переход с улицы Марьяненко на переулок Кости Гордиенко на Печерске.

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Тег Киев, ЖКХ, отопление, отопительный сезон

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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