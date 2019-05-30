В Киеве отремонтируют еще один "уставший" мост на Борщаговке
На путепроводе приведут в порядок проезжую часть, тротуары и освещение
Путепровод на пересечении проспект Комарова с железнодорожной веткой "Киев-Волынский – Святошин" у платформы "Борщаговка" капитально отремонтируют. В частности – восстановят несущую способность сооружения и улучшат санитарно-техническое состояние, рассказали в КГГА.
Так, предусмотрен:
- капитальный ремонт проезжей части мостового полотна;
- капитальный ремонт тротуаров;
- ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры;
- замена перильного ограждения;
- замена наружного освещения.
Финансирование работ по капитальному ремонту будет осуществляться за счет города.
Напомним, всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.
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