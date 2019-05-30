В Киеве отремонтируют еще один "уставший" мост на Борщаговке

На путепроводе приведут в порядок проезжую часть, тротуары и освещение

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Путепровод на пересечении проспект Комарова с железнодорожной веткой "Киев-Волынский – Святошин" у платформы "Борщаговка" капитально отремонтируют. В частности – восстановят несущую способность сооружения и улучшат санитарно-техническое состояние, рассказали в КГГА.

Так, предусмотрен:

капитальный ремонт проезжей части мостового полотна;

капитальный ремонт тротуаров;

ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры;

замена перильного ограждения;

замена наружного освещения.

Финансирование работ по капитальному ремонту будет осуществляться за счет города.

Напомним, всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

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