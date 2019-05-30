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В Киеве отремонтируют еще один "уставший" мост на Борщаговке

30 мая, 21:54

На путепроводе приведут в порядок проезжую часть, тротуары и освещение

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Путепровод на пересечении проспект Комарова с железнодорожной веткой "Киев-Волынский – Святошин" у платформы "Борщаговка" капитально отремонтируют. В частности – восстановят несущую способность сооружения и улучшат санитарно-техническое состояние, рассказали в КГГА.

Так, предусмотрен:

  • капитальный ремонт проезжей части мостового полотна;
  • капитальный ремонт тротуаров;
  • ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры;
  • замена перильного ограждения;
  • замена наружного освещения.

Финансирование работ по капитальному ремонту будет осуществляться за счет города.

Напомним, всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет


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Тег Киев, борщаговка, киевавтодор, ремонт дорог, отрадный

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