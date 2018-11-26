В Киеве пересчитали "бесхозные" ливнестоки в городе

На Соломенке коммунальщики не следят да 372 ливневками

В Киеве пересчитали "бесхозные" ливневки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киеврады Александр Пабат.

По словам депутата, бесхозными считаются те ливнестоки, на которые не распространяется порядок мониторинга и ухода, предусмотренный для объектов, пребывающих на балансе города. Потенциально проблемные участки уже обозначены, однако пока не ясна ситуация в районах левого берега Киева.









По словам Пабата, неплохо было бы принять превентивные меры, не дожидаясь ЧП.

"Накануне богатого на осадки сезона, по самым приблизительным подсчетам, на территории столицы расположены как минимум 5 сотен ливнёвок, информацией о балансодержателях коих не располагает КГГА. Только в Соломенском районе Киева 372 ливнестока, 92 – в Печерском", – подчеркнул политик.

Он уточнил, что в наиболее пострадавшем в ходе августовского подтопления Шевченковском районе обозначено всего 2 адреса, к которым не имеют доступ коммунальные службы столицы.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что днем 27 ноября осадки в столице в виде мокрого снега прекратятся. С 28 ноября в Киеве ожидается усиление мороза. По всей стране идут дожди со снегом, на дорогах опасно скользко. Также присутствует серьезный температурный контраст: от -3 на севере до +10 на юге.