В Киеве показали, как ремонтируют Борщаговский путепровод – фото

Фото: facebook.com/merkieva

В Киеве продолжается ремонт Борщаговского путепровода, на котором из-за реконструкции временно прекратили движение скоростных трамваев. Работы идет по графику, не прекращаясь и ночью. Недавно мэр Киева на своей странице в Facebook опубликовал фотографии с места ремонта.

"Уже установили новые балки, которые будут основой новой проезжей части моста. Следующий этап – устройство монолитной плиты и гидроизоляции. Параллельно ведутся работы по сварке трамвайных рельсов для их последующего монтажа. Поэтому главная задача – до конца сентября восстановить трамвайное движение", – пишет градоначальник.

По его словам, к концу 2019 года на обновленной части путепровода восстановят движение авто. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Новости "Сегодня" сообщали, что осенью в столице откроют пять обновленных станций Борщаговской линии скоростного трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Работы будут завершены на остановках Гната Юры, Гарматной, проспекте Победы, Полевой и Политехнической. Каждая станция будет иметь собственную айдентику и, прежде всего, будет доступна для маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.

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