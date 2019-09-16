В Киеве показали, как спасают город от смога – видео

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В Киеве на выходных усиленно поливали и мыли улицы Дарницкого района. Это было сделано для того, чтобы не поднималась пыль с дорог, поскольку качество воздуха в районе ухудшилось, сообщили в Киевавтодоре.

"Мы запустили 9 спецмашин. Только за утро использовали около 100 кубов воды. Поливаем не только магистральные дороги, но и небольшие местные улицы. Например, Княжий затон, Славгородская, Полесскую", – рассказали в дорожной корпорации.

Там уточнили, что работы проводились во всех частях района, в том числе и в Бортничах.

Напомним, пока в Киеве выясняют причины смога и неприятного запаха на Левом берегу, жители окрестностей столицы заявляют об экологической катастрофе. Так, в считанных километрах от Киева работает "завод", который сжигает шины, добывая "легкую нефть". Едкий дым люди чувствуют даже в нескольких километрах от опасного производства, а по соседству с "заводом" пасутся коровы с молочной фермы и растут овощи в теплицах. И такой "нефтяной завод" в столичном регионе – далеко не единственный. "Сегодня" выяснили подробности экологического скандала.

Люди в Киеве уже несколько дней подряд невозможно дышать и жалуются, что практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50!

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