В Киеве появилась машина, которая моет мусорные баки – фото

Агрегат может вымыть до 30 баков в сутки

Фото: КГГА

В Киеве 11 сентября начала работу техника для мытья мусорных контейнеров для твердых бытовых отходов. Для очистки одного контейнера достаточно 2-3 минут. Авто запущено в работу КП "Киевкоммунсервис", рассказали в КГГА.

По словам заместителя председателя горадминистрации Петра Пантелеева, такая техника для мытья мусорных баков призвана улучшить санитарное состояние на улицах города. За сутки такая машина может мыть до 30 баков.

"Нам часто поступают замечания о загрязненных контейнерах, особенно сейчас, когда доля органики в мусоре увеличивается за счет овощей и арбузов. Поэтому с помощью новой техники мы заботимся о чистоте, ведь контейнеры моются специальным химическим раствором", – пояснил Петр Пантелеев.

Ранее в столице установили контейнеры для раздельного сбора мусора – отдельно для пластика, бумаги и стекла. Кроме того, депутаты Киеврады предлагают полностью прекратить работу мусоропроводов в городских многоэтажках: заварить их и дезинфицировать. Новости "Сегодня" писали о многоэтажке, где есть мусоропроводы, но жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах. При этом даже при мытье подъезда с хлоркой избавиться от запаха мусора невозможно.

Между тем многоэтажки теперь можно строить без мусоропроводов – это предусмотрено новыми украинскими строительными нормами. Причина – неприятный запах и антисанитария во многоквартирных домах.

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