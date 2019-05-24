В Киеве появилась уникальная клумба, которая светится в темноте

Цветник создали в честь 50-летия Днепровского района

Фото: Киевзеленстрой.

В Киеве появился большой цветник, который светится ночью. По словам сотрудников "Киевзелестроя", такая клумба – первая в Киеве и Украине. Ее создали к 50-летию создания Днепровоского района столицы, который будут отмечать в эти выходные.









"Около 10 тыс цветов, среди которых цинерария, бегония, альтернантера, петуния, колеус, агератум, сеткреазия и седум лимонный, использованы для создания клумбы. Площадь цветника составляет почти 68 м.кв. и красуется на транспортной развязке возле метро "Левобережная", – сообщили в КП УЗН Днепровсого района.

Кроме цветов, дизайнеры использовали декоративную цветной крошку и конструкцию, которая подсвечивает клубму в ночное время.

Тем временем, в дворах Киева по-прежнему растет количество рукотворных "арт-объектов" в виде клумб из колес автомобилей, пластиковых бутылок и даже кегль от боулинга. Таких "украшений" особенно много на Левом берегу столицы.

Ранее мы сообщали, куда нужно жаловаться в Киеве, если на улице не работает освещение. Также мы писали, куда обращаться киевлянам с жалобами по поводу коммуналки.

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