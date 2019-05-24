Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

В Киеве появилась уникальная клумба, которая светится в темноте

24 мая, 17:51

Цветник создали в честь 50-летия Днепровского района

Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой.

В Киеве появился большой цветник, который светится ночью. По словам сотрудников "Киевзелестроя", такая клумба – первая в Киеве и Украине. Ее создали к 50-летию создания Днепровоского района столицы, который будут отмечать в эти выходные.

"Около 10 тыс цветов, среди которых цинерария, бегония, альтернантера, петуния, колеус, агератум, сеткреазия и седум лимонный, использованы для создания клумбы. Площадь цветника составляет почти 68 м.кв. и красуется на транспортной развязке возле метро "Левобережная", – сообщили в КП УЗН Днепровсого района.

Кроме цветов, дизайнеры использовали декоративную цветной крошку и конструкцию, которая подсвечивает клубму в ночное время.

Тем временем, в дворах Киева по-прежнему растет количество рукотворных "арт-объектов" в виде клумб из колес автомобилей, пластиковых бутылок и даже кегль от боулинга. Таких "украшений" особенно много на Левом берегу столицы.

Ранее мы сообщали, куда нужно жаловаться в Киеве, если на улице не работает освещение. Также мы писали, куда обращаться киевлянам с жалобами по поводу коммуналки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, левобережная, киевзеленстрой, клумба

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве появилась уникальная клумба, которая светится в темноте". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. В Киеве появилась патриотическая клумба с картой Украины

6 мая, 14:45

Декоративное панно создали возле управления полиции

ФОТОФАКТ. С Крещатика исчезли молодые каштаны: вместо деревьев – клумбы

25 июля 2018, 10:43

Молодые деревца засохли

Свинка из цветов призывает киевлян не мусорить

2 июля 2018, 11:31

Многим необычная клумба понравилась

В Харькове появится 100-метровая цветочная надпись

12 мая, 03:05

Коммунальщики высаживают на одной из харьковских улиц десятки тысяч цветов

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко

Русский язык и пеший поход: какие жесты выдали Зеленского

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

"Политика для начинающих": Зеленскому сделали забавный подарок

Астролог назвал фатальную дату для инаугурации Зеленского

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Лорак избавилась от искусственной гримасы и покорила сеть

Повышение пенсий в Украине: кому и сколько добавили денег

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Ликвидация склада очков Ray Ban в городе

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь