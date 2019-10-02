В Киеве появится фитнес-парк с озером

Реконструкцию зеленой зоны начинают уже в этом году

Территорию возле озера Лебединое в Дарницком районе превратят в фитнес-парк площадью 19,15 га. Сейчас начинаются работы по первой очереди капитального строительства, которая охватит 3,7 га, сообщает "Киевзеленстрой".

Фото: Киевзеленстрой

Так, до конца года планируют привести в порядок центральную аллею парка, в частности, проложить прогулочные и велосипедные дорожки из фибробетона, установить парапетные ряды и более 30 урн, создать зону для игры в шахматы и домино, обустроить универсальную спортплощадку для волейбола и баскетбола, а также начать установку системы полива.

Фото: Киевзеленстрой

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Перед началом ремонтных работ в парке проводится расчистка территории и санитарная обрезка деревьев.

Фото: Киевзеленстрой

Всего в фитнес-парке планируют проложить более 5000 кв. м. прогулочных дорожек, веломаршрут протяженностью почти 900 м. п., установить лавочки и урны, в том числе и по индивидуальному заказу – такие будут установлены только в этом парке.

Фото: Киевзеленстрой

Согласно проекту, вокруг Лебединого озера появится новое освещение, а на территории парка будет расположено несколько спортивных площадок, площадка для зимнего фитнеса, для занятий ворк-аутом, скейт-зона. Для детей установят игровые площадки. Учитывая, что парк расположен у озера, проект предусматривает создать лекторий – пантонный остров на воде.

Напомним, в Киеве на территории первого украинского инновационного парка UNIT.City открыли уникальный арт-объект "Маяк".

Кроме того, в столице после капитального ремонта открыли вторую очередь парка "Победа" в Днепровском районе. Первую очередь обновленного парка открыли в июне прошлого года, а во второй части обустроили дорожки из ФЭМа, асфальтовое покрытие для заезда технологического транспорта, осуществили озеленение, в частности высадили живую изгородь из кустов, установили новенькие лавочки и урны для мусора, новые опоры для освещения.

Ранее в парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

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