В Киеве появится реестр по ливневкам

В списке будут значиться ливневки с данными об убранных улицах

/ Фото: Сегодня

Экологи выступили с инициативой создать в Киеве открытый реестр с актуальными данными об убранных улицах и почищенных ливневках. В КГГА эту идею поддержали.

Публиковать такую информацию с адресами и датами проведения работ обещают на сайте КК "Киевавтодор" уже с этого месяца. Коммунальщики сейчас работают над наполнением реестра.

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Отметим, что в столице по-прежнему активно воруют люки и ливнестоки, а горожане рискуют получить травмы, упав в открытые ямы. Так, на одной из улиц столичной Троещины металлические крышки канализационных колодцев воруют регулярно, что создает проблемы для передвижения пешеходов. Как сообщил "Сегодня" начальник отдела по содержанию автодорог и сооружений на них КК "Киевавтодор" Александр Павловский, случаи хищения крышек от смотровых колодцев и водосточных решеток в разных районах города в последнее время участились.

Кроме того, мы писали, что столичные правоохранители задержали 38-летнего мужчину за совершение краж металлических ливневых решеток. Работник одного из коммунальных предприятий заметил участившиеся исчезновения металлических решеток на улице Милославской и обратился в полицию.

Также сообщалось, что в столице довольно часто происходят потопы после сильных дождей из-за нечищенных ливневок.

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